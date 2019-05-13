ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

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ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

11 Οκτωβρίου, 2026

ΔΑΚ Λαμίας "Αθ. Διάκος"

ΩΡΑ: 4:00 μμ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

11 Οκτωβρίου, 2026 | Ώρα 4:00 μμ

Γ΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών
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